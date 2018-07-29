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16:56 (мск), источник: GoTennis.ru

Анастасия Потапова потерпела поражение в финале турнира Moscow River Cup

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла стать чемпионкой турнира в Москве, уступив в трёх сетах сербке Ольге Данилович, — 5/7, 7/6 (1), 4/6.

За 2 часа 19 минут, проведённые на корте, 204-я ракетка мира, 17-летняя Анастасия, сделала шесть брейков и один эйс, восемь раз ошибившись при подаче. Её ровесница Ольга, занимающая 187-е место в мировой классификации, восемь раз брала подачу соперницы, выполнила семь подач навылет и допустила десять двойных ошибок. Ранее на профессиональном уровне спортсменки между собой не встречались.

Титул, завоёванный на соревнованиях Moscow River Cup, стал для Данилович первым в карьере, принеся $163,265 призовых и 280 рейтинговых очков.

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