Анастасия Потапова потерпела поражение в финале турнира Moscow River Cup

За 2 часа 19 минут, проведённые на корте, 204-я ракетка мира, 17-летняя Анастасия, сделала шесть брейков и один эйс, восемь раз ошибившись при подаче. Её ровесница Ольга, занимающая 187-е место в мировой классификации, восемь раз брала подачу соперницы, выполнила семь подач навылет и допустила десять двойных ошибок. Ранее на профессиональном уровне спортсменки между собой не встречались.