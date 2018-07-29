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18:05 (мск), источник: GoTennis.ru

Берреттини и Браччиали выиграли парные соревнования в Гштааде

Итальянцы Маттео Берреттини и Даниэле Браччиали переиграли украинца Дениса Молчанова и словака Игора Зеленая со счётом 7/6 (2), 7/6 (5) в финале парного турнира в Гштааде.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Берреттини и Браччиали ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали один брейк, а их соперники выполнили четыре эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнт.

За победу в финале парных соревнований J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad﻿ Берреттини и Браччиали получат 250 очков рейтинга и €27,170 призовых. ﻿

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