Берреттини и Браччиали выиграли парные соревнования в Гштааде

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Берреттини и Браччиали ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали один брейк, а их соперники выполнили четыре эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнт.