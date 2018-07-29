Берреттини и Браччиали выиграли парные соревнования в Гштааде
Итальянцы Маттео Берреттини и Даниэле Браччиали переиграли украинца Дениса Молчанова и словака Игора Зеленая со счётом 7/6 (2), 7/6 (5) в финале парного турнира в Гштааде.
Итальянцы Маттео Берреттини и Даниэле Браччиали переиграли украинца Дениса Молчанова и словака Игора Зеленая со счётом 7/6 (2), 7/6 (5) в финале парного турнира в Гштааде.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Берреттини и Браччиали ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали один брейк, а их соперники выполнили четыре эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали один
За победу в финале парных соревнований J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad Берреттини и Браччиали получат 250 очков рейтинга и €27,170 призовых.