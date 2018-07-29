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18:08 (мск), источник: GoTennis.ru

Ольга Данилович стала первой победительницей турнира WTA, родившейся после 2000 года

17-летняя сербка Ольга Данилович стала первой теннисисткой, родившейся после 2000 года, которой удалось выиграть турнир WTA.

Источник: AFP 2018

В финале соревнований Moscow River Cup она одолела свою ровесницу, россиянку Анастасию Потапову.

До Потаповой и Данилович никто из родившихся в XXI веке, не доходил до финалов соревнований ATP, WTA и турниров «Большого шлема».

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