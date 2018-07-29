Ольга Данилович стала первой победительницей турнира WTA, родившейся после 2000 года
17-летняя сербка Ольга Данилович стала первой теннисисткой, родившейся после 2000 года, которой удалось выиграть турнир WTA.
17-летняя сербка Ольга Данилович стала первой теннисисткой, родившейся после 2000 года, которой удалось выиграть турнир WTA.
В финале соревнований Moscow River Cup она одолела свою ровесницу, россиянку Анастасию Потапову.
До Потаповой и Данилович никто из родившихся в XXI веке, не доходил до финалов соревнований ATP, WTA и турниров «Большого шлема».