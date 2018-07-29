Теннисистка, влюбившая в себя Москву. Кто такая Анастасия Потапова?

Источник: Спорт-Экспресс

Светлая коса, мощные удары, ракетки, летящие на корт, буря эмоций и огромные ожидания — все это об Анастасии Потаповой. Девушке, которая не могла не получить wild card в основную сетку дебютного Moscow River Cup, а, получив, оправдала доверие не на сто, а на двести процентов. Она сыграла в двух финалах и завоевала свой дебютный титул в WTA. Пока, правда, в парном разряде. Но, как она сама сказала на церемонии награждения «Все только начинается!».

Потапова стала первой в истории финалисткой турнира WTA, родившейся в XXI веке — она появилась на свет 30 марта 2001 года. И хотя одиночный финал, к сожалению московской публики, выиграла не она, а давняя подруга-соперница Ольга Данилович, качество игры в этом матче показало: будущее женского тенниса в надежных руках. Если девчонки в 17 лет могут более двух часов на жаре выдавать матч высоченной интенсивности, с большим количеством эффектных розыгрышей, смелых атак и нестандартных решений, то что же будет, когда они наберутся опыта? Потапова спасла три матчбола, но с четвертой попытки Данилович все-таки праздновала победу.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Потапову в пять лет на корт привела бабушка после того, как увидела в парке играющих маленьких девочек. «Теперь она иногда жалеет об этом, — говорит Анастасия, — когда видит, как мне тяжело». Девушка подчеркивает, что полюбила теннис сразу и любит до сих пор. Чуть позже она обрела свою наставницу — Ирину Доронину, под руководством которой тренируется по сей день, и планирует делать это до конца карьеры. Доронина — мастер коучинга на корте. Матч за матчем на Moscow River Cup можно было наблюдать, как она находит для своей единственной подопечной самые правильные слова, чтобы встряхнуть ее и настроить на нужный лад. «Я сама по себе такая, — говорит Потапова. — Если мне просто сказать: “Ну, давай, иди, попробуй”, ничего не получится. А вот если одернуть меня: “Только попробуй сегодня проиграть!”, сразу соберусь, и все пойдет как надо».

Потапова выиграла все престижные детские соревнования в возрастной категории до 14 лет и быстро освоилась среди 18-летних, начав практически сразу собирать титулы. Она здорово выглядела на турнирах «Большого шлема». В ее активе четвертьфинал на Уимблдоне-2015 и Australian Open-2016 (Насте тогда было 14 лет), полуфинал Roland Garros и, конечно, титул на Уимблдоне-2016, завоеванный в нешуточной борьбе с украинкой Дианой Ястремской. В сети можно найти видео, как Потапова несколько раз подавала на матчболе. А после победы во Всеанглийском лаун-теннисном клубе Потапова возглавила юниорский рейтинг.

ЛЮБОВЬ К «СПАРТАКУ»

С ранних лет к Потаповой приковано повышенное внимание. Словно, ей суждено стать звездой. Сама она говорит, что ее это не напрягает, а, скорее, подстегивает. «Я не хочу расстраиваться своих болельщиков. Но в то же время, я играю для себя и своих собственных целей», — уточняет она. А Ирина Доронина и остальная команда следит за тем, чтобы на голове у девушки не появилась корона. Вообще же откровенничать Анастасия особо не любит и многого себе в интервью не позволяет.

Многое для становления теннисистки сделал Александр Островский, бизнесмен и большой любитель тенниса. Потапова тренируется в его академии в парке Льва Толстого в Химках, он ездит с ней на большинство крупных турниров и очень переживает за нее. Он же заразил ее любовью к футболу и, в частности, московскому «Спартаку», за который теперь болеет и Анастасия.

Свой первый матч на профессиональном уровне Потапова сыграла в ноябре 2015-го на 10-тысячнике в Анталье, где через квалификацию прошла в основную сетку. В мае следующего года был первый четвертьфинал аналогичных состязаний — и не где-нибудь, а в родной академии. Первый (и пока единственный) одиночный титул пришел к Анастасии в феврале 2017-го в бразильской Куритибе, а в финале 25-тысячника ITF была бита хорошо знакомая по юниоркам и не слишком удобная по игре соперница — американка с русскими корнями Аманда Анисимова.

НА ОДНОМ КОРТЕ С ВОЗНЯЦКИ

Месяц спустя состоялся дебют россиянки на уровне WTA — в квалификации супертурнира в Майами она на тайбрейке третьего сета переиграла небезызвестную Марию Саккари, но в основную сетку ее не пустила словачка Яна Чепелова. В прошлом году Потапова сыграла в квалификации «Кубка Кремля», а в феврале этого получила wild card в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге. Там она переиграла опытную Татьяну Марию и получила возможность сразиться с первой на тот момент ракеткой мира и новоиспеченной чемпионкой Australian Open Каролин Возняцки. «Просто стоять с Каролин на одном корте — это уже потрясающе», — говорила она тогда.

В сезоне-2018, во всяком случае до Moscow River Cup, прогресс Потаповой шел не так быстро, как возможно, хотелось бы ей, ее команде и болельщикам. Это связано и с ограничением по количеству турниров, которые может играть 17-летняя теннисистка, и с проблемами со здоровьем, вынудившими Потапову пропустить часть сезона на любимой траве, и с тем, что приходится перестраивать свой стиль игры.

«Вообще, я люблю атакующий теннис, но я не обладаю таким высоким ростом, как у Марии Шараповой, поэтому приходится уже задумываться об этом и стараться варьировать свой стиль», — говорит она.

Но любой вам подтвердит, что переход с юниорского на профессиональный уровень — нелегкое дело. А сама Потапова уточняет: «Тяжело, когда в юниорах обыгрываешь всех подряд, а приезжаешь на турниры WTA, и ты никто, и почти постоянно проигрываешь».