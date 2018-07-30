Анастасия Потапова: Главное — не потеряться и не зазнаваться
17-летняя россиянка Анастасия Потапова стала героиней турнира Moscow River Cup.
17-летняя россиянка Анастасия Потапова стала героиней турнира Moscow River Cup.
В заключительный день соревнований она сыграла аж три матча — сначала напряженный одиночный финал, в котором за 2 часа 19 минут уступила своей ровеснице из Сербии Ольге Данилович (5:7, 7:6, 4:6), потом отложенный с субботы
— День, конечно, выдался потрясающим. Даже несмотря на поражение в одиночном финале. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто меня поддерживал — это команда, семья, друзья и все болельщики. Это был просто потрясающий день и вся неделя в целом, — сказала Потапова.
— Понятно, что проигрывать не очень приятно, но чему вас научит поражение в финале?
— Пожалуй, тому, что надо брать больше своего и не расслабляться ни при каком счете, даже когда ведешь 5:0.
— Делало ли этот финал особенным то, что вашей соперницей была Ольга Данилович, которую вы давно знаете?
— Для истории тенниса этот финал вообще был особенным. Но если исходить из моих чувств, я не ощущала ничего особенного. Финал — это абсолютно другой матч.
— Данилович отказалась отвечать на вопрос, о чем вы беседовали, обнявшись у сетки после финала, предоставив это право вам.
— Она напомнила, что мы знаем друг друга на протяжении лет
— Что значит для вас первый титул на уровне WTA, который вы выиграли в паре?
— Я безумно рада, хоть по моему лицу этого сейчас не скажешь. Но
— Вы сказали в одном из интервью, что бабушка, которая привела вас в теннис, иногда об этом жалеет. Что вы имели в виду?
— Естественно, это не относится к победам и к таким дням, как сегодня. Это о том, через что я прохожу, чтобы этого добиться. Каких страданий, на самом деле, мне это стоит. Конечно, если приоткрыть шторку всех этих достижений, думаю, любой скажет: «Я своего ребенка в теннис или любой другой профессиональный спорт не отдам». Каждый день ты переламываешь себя.
— Что вам помогает в особо тяжелые моменты?
— Моя семья, мои друзья, которые всегда поддерживают. А также моя команда. Они знают и видят, как это трудно, и всегда меня поддерживают. И я очень благодарна им за это.
— Вы требовательны к себе?
— Раньше не была. Прежде я себя в
— Обозначите свои цели на карьеру?
— Хочу выиграть как можно больше турниров «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира.
— А что главное для вас на данном этапе?
— Не потеряться. Продолжить наслаждаться теннисом, делать то, что я хочу и люблю. Не зазнаваться, естественно. Но в этом, думаю, мне поможет моя команда. За это даже не волнуюсь. И главное, наверное, получать от этого удовольствие. Я только что появилась в WTA, я голодная еще, я маленькая, у меня мало побед, и поэтому я хочу всего! Хочу идти дальше.
— Как бы вы охарактеризовали свои отношения с тренером, Ириной Дорониной?
— Это любовь, ярость и понимание.