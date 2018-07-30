Анастасия Потапова: Главное — не потеряться и не зазнаваться

Источник: Спорт-Экспресс

В заключительный день соревнований она сыграла аж три матча — сначала напряженный одиночный финал, в котором за 2 часа 19 минут уступила своей ровеснице из Сербии Ольге Данилович (5:7, 7:6, 4:6), потом отложенный с субботы из-за грозы полуфинал в паре, в котором они с Верой Звонаревой переиграли Наталью Вихлянцеву и Катерину Козлову, а потом еще и финал парных состязаний против Галины Воскобоевой и Александры Пановой, завершившийся убедительной победой (6:0, 6:3).

— День, конечно, выдался потрясающим. Даже несмотря на поражение в одиночном финале. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто меня поддерживал — это команда, семья, друзья и все болельщики. Это был просто потрясающий день и вся неделя в целом, — сказала Потапова.

— Понятно, что проигрывать не очень приятно, но чему вас научит поражение в финале?

— Пожалуй, тому, что надо брать больше своего и не расслабляться ни при каком счете, даже когда ведешь 5:0.

— Делало ли этот финал особенным то, что вашей соперницей была Ольга Данилович, которую вы давно знаете?

— Для истории тенниса этот финал вообще был особенным. Но если исходить из моих чувств, я не ощущала ничего особенного. Финал — это абсолютно другой матч.

— Данилович отказалась отвечать на вопрос, о чем вы беседовали, обнявшись у сетки после финала, предоставив это право вам.

— Она напомнила, что мы знаем друг друга на протяжении лет семи-восьми и всегда были в теплых отношениях. Мы сказали друг другу, что это был потрясающий финал и не последний наш матч, в том числе и в финале. Словом, говорили друг другу приятные вещи (улыбается).

— Что значит для вас первый титул на уровне WTA, который вы выиграли в паре?

— Я безумно рада, хоть по моему лицу этого сейчас не скажешь. Но все-таки я выходила на Центральный корт четыре раза за день, если считать разминку. Хочу сказать отдельное спасибо Вере за то, что она стала играть со мной. Все-таки я еще маленькая, и у меня мало опыта. С ее стороны это был риск, но мы выиграли, и это было очень здорово.

— Вы сказали в одном из интервью, что бабушка, которая привела вас в теннис, иногда об этом жалеет. Что вы имели в виду?

— Естественно, это не относится к победам и к таким дням, как сегодня. Это о том, через что я прохожу, чтобы этого добиться. Каких страданий, на самом деле, мне это стоит. Конечно, если приоткрыть шторку всех этих достижений, думаю, любой скажет: «Я своего ребенка в теннис или любой другой профессиональный спорт не отдам». Каждый день ты переламываешь себя. Где-то плачешь на тренировках, потому что очень устаешь. Но ради таких дней, как у меня сегодня, я готова терпеть все, что угодно — тысячи слез, ураган, цунами. Ради этого я готова на все.

— Что вам помогает в особо тяжелые моменты?

— Моя семья, мои друзья, которые всегда поддерживают. А также моя команда. Они знают и видят, как это трудно, и всегда меня поддерживают. И я очень благодарна им за это.

— Вы требовательны к себе?

— Раньше не была. Прежде я себя в какой-то степени даже жалела, что-то не доделывала, особенно когда понимала, что впереди предстоит еще это, это, это и это, и я еще успею устать к концу дня (смеется). Но с недавних пор я стала более профессионально относиться к тренировочному процессу и пожестче — к себе. Думаю, это приносит плоды и результаты.

— Обозначите свои цели на карьеру?

— Хочу выиграть как можно больше турниров «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира.

— А что главное для вас на данном этапе?

— Не потеряться. Продолжить наслаждаться теннисом, делать то, что я хочу и люблю. Не зазнаваться, естественно. Но в этом, думаю, мне поможет моя команда. За это даже не волнуюсь. И главное, наверное, получать от этого удовольствие. Я только что появилась в WTA, я голодная еще, я маленькая, у меня мало побед, и поэтому я хочу всего! Хочу идти дальше.

— Как бы вы охарактеризовали свои отношения с тренером, Ириной Дорониной?