Изнер в пятый раз выиграл турнир ATP в Атланте

Источник: AP 2018

В финале второй год подряд он встретился с соотечественником Райаном Харрисоном и выиграл за 2 часа 1 минуту со счетом 5:7, 6:3, 6:4.

Изнер занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он в восьмой раз вышел в финал турнира в Атланте и в пятый раз одержал здесь победу (рекорд).