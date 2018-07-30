Изнер в пятый раз выиграл турнир ATP в Атланте
ТАСС, 30 июля. Американец Джон Изнер одержал победу на теннисном турнире в Атланте (США). Призовой фонд соревнований составляет $668 тыс.
ТАСС, 30 июля. Американец Джон Изнер одержал победу на теннисном турнире в Атланте (США). Призовой фонд соревнований составляет $668 тыс.
В финале второй год подряд он встретился с соотечественником Райаном Харрисоном и выиграл за 2 часа 1 минуту со счетом 5:7, 6:3, 6:4.
Изнер занимает девятое место в рейтинге Ассоциации
Турнир в Атланте входит в серию ATP 250 — пятую по престижности в мировом туре.