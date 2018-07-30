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08:54 (мск), источник: ТАСС

Изнер в пятый раз выиграл турнир ATP в Атланте

ТАСС, 30 июля. Американец Джон Изнер одержал победу на теннисном турнире в Атланте (США). Призовой фонд соревнований составляет $668 тыс.

Источник: AP 2018

В финале второй год подряд он встретился с соотечественником Райаном Харрисоном и выиграл за 2 часа 1 минуту со счетом 5:7, 6:3, 6:4.

Изнер занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он в восьмой раз вышел в финал турнира в Атланте и в пятый раз одержал здесь победу (рекорд).

Турнир в Атланте входит в серию ATP 250 — пятую по престижности в мировом туре.

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