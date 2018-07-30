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11:09 (мск), источник: GoTennis.ru

Рейтинг WTA. Анастасия Потапова стала 135-й ракеткой мира

Российская теннисистка Анастасия Потапова, ставшая финалисткой турнира в Москве, поднялась на 69 позиций и теперь занимает 135-е место в рейтинге WTA.

В Топ-10 мировой табели о рангах изменений не произошло. Лидером остаётся румынка Симона Халеп, на второй и третьей строчках расположились датчанка Каролин Возняцки и американка Слоан Стивенс соответственно.

Рейтинг WTA. Версия от 30 июля 2018 года

1. (1) Симона Халеп (Румыния) — 7571
2. (2) Каролин Возняцки (Дания) — 6660
3. (4) Анжелик Кербер (Германия) — 5305
5. (5) Элина Свитолина (Украина) — 5020
6. (6) Каролин Гарсия (Франция) — 4680
7. (7) Гарбин Мугуруса (Испания) — 4620
8. (8) Петра Квитова (Чехия) — 4550
9. (9) Каролина Плишкова (Чехия) — 4485
10. (10) Юлия Гёргес (Германия) — 3980…
13. (13) Дарья Касаткина (Россия) — 3525…
22. (22) Мария Шарапова (Россия) — 1953…
28. (28) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…
30. (30) Екатерина Макарова (Россия) — 1500…
56. (57) Елена Веснина (Россия) — 990…
80. (84) Евгения Родина (Россия) — 809…
98. (98) Екатерина Александрова (Россия) — 649…
112. (187) Ольга Данилович (Сербия) — 579…
135. (204) Анастасия Потапова (Россия) — 451﻿

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