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11:10 (мск), источник: GoTennis.ru

Чемпионская гонка АТР. Рафаэль Надаль продолжает лидировать

Испанский теннисист Рафаэль Надаль остаётся лидером в новой версии Чемпионской гонки АТР. В первой десятке общего зачёта Чемпионской гонки изменений также не произошло.

Источник: Reuters

Чемпионская гонка ATP. Версия от 30 июля 2018 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 5760
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 4020
3. (3) Александр Зверев (Германия) — 3585
4. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3380
5. (5) Новак Джокович (Сербия) — 3355
6. (6) Доминик Тим (Австрия) — 2995
7. (7) Марин Чилич (Хорватия) — 2915
8. (8) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2820
9. (9) Джон Иснер (США) — 2470
10. (10) Марко Чеккинато (Италия) — 1631…
23. (23) Карен Хачанов (Россия) — 1045…
45. (40) Даниил Медведев (Россия) — 717…
80. (74) Андрей Рублёв (Россия) — 485…
87. (82) Евгений Донской (Россия) — 445.

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