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11:11 (мск), источник: GoTennis.ru

Рейтинг АТР. Карен Хачанов опустился на две позиции

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на две строчки и теперь занимает 37-е место в новой версии рейтинга АТР.

Источник: AP 2018

В Топ-10 мировой классификации изменений не произошло. Лидером остаётся испанец Рафаэль Надаль, на второй позиции расположился швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP. Версия от 30 июля 2018 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 7080
3. (3) Александр Зверев (Германия) — 5665
4. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5395
5. (5) Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655
6. (6) Григор Димитров (Болгария) — 4610
7. (7) Марин Чилич (Хорватия) — 3905
8. (8) Доминик Тим (Австрия) — 3665
9. (9) Джон Иснер (США) — 3490
10. (10) Новак Джокович (Сербия) — 3355…
37. (35) Карен Хачанов (Россия) — 1175…
46. (46) Андрей Рублёв (Россия) — 1000…
63. (61) Даниил Медведев (Россия) — 892…
76. (76) Евгений Донской (Россия) — 731.

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