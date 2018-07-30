Рейтинг АТР. Карен Хачанов опустился на две позиции

Рейтинг АТР. Карен Хачанов опустился на две позиции

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на две строчки и теперь занимает 37-е место в новой версии рейтинга АТР.