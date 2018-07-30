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11:04 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович поднялась на 35-е место в мировом рейтинге

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович впервые в карьере поднялась на 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2018

На прошлой неделе Александра занимала 42-ю позицию, а после выхода в полуфинал турнира Moscow River Cup в российской столице переместилась на 7 ступенек вверх. Белоруска Арина Соболенко занимает сейчас 36-е место.

Вера Лапко находится на 69-й позиции, у Виктории Азаренко 108-е место. На этой неделе они выступят на турнире в американском Сан-Хосе. Виктория Азаренко сыграет в первом круге с украинской теннисисткой Катериной Бондаренко (56-й номер рейтинга WTA), соперницей Веры Лапко будет китаянка Чжан Шуай (32).

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