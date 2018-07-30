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11:13 (мск), источник: GoTennis.ru

Анабель Медина Гарригес завершит карьеру после Открытого чемпионата США

Испанская теннисистка Анабель Медина Гарригес объявила о том, что планирует завершить профессиональные выступления после участия в US Open-2018, сообщает Tennis World.

Отметим, что в активе Медины Гарригес значатся 11 титулов в одиночном разряде и 28 — в парном, а также серебро парного турнира Олимпиады в Пекине.

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