Анабель Медина Гарригес завершит карьеру после Открытого чемпионата США
Испанская теннисистка Анабель Медина Гарригес объявила о том, что планирует завершить профессиональные выступления после участия в US Open-2018, сообщает Tennis World.
Испанская теннисистка Анабель Медина Гарригес объявила о том, что планирует завершить профессиональные выступления после участия в US Open-2018, сообщает Tennis World.
Отметим, что в активе Медины Гарригес значатся 11 титулов в одиночном разряде и 28 — в парном, а также серебро парного турнира Олимпиады в Пекине.