«Мой парень не может быть мямлей». Анастасия Потапова готова заменить Марию Шарапову во всем

Источник: Sport24

Когда Марии Шараповой было 17, к ней в гости один за одним приезжали американские журналисты. Маша уже тогда была живым воплощением американской мечты: сыграла на равных с Мартиной Навратиловой, переехала из Сибири во Флориду транзитом через Сочи, стала лицом академии Ника Боллетьери.

В это время в Саратове трехлетняя Анастасия Потапова с любопытством наблюдала за девочками во дворе, которые уверенно отбивали ритмы теннисным мячом. Через 14 лет, в свои 17, она сыграла сразу два финала на Moscow River Cup и заполучила первый взрослый титул такого уровня, пусть и в паре с Верой Звонаревой.

В одиночном разряде Потапова спасла три матчбола и все же уступила Данилович. Но этот финал точно войдет в историю — титул WTA впервые разыгрывали спортсменки, родившиеся после 2000 года.

— Как все начиналось?

— Мне было лет пять, когда бабушка привела меня на теннис. Просто увидела, как девочки играют во дворе, и сразу вспомнила про меня. Они с мамой как раз думали, куда меня отправить. Без спорта в нашей семье никак. Мама — КМС по волейболу, бабушка — тренер по баскетболу. Я рада, что все так получилось, а бабушка иногда жалеет, когда видит, что бывает тяжело.

— В 5 лет невозможно заниматься чем-то осознанно. Когда вы сами поняли, что хотите быть теннисисткой?

— Когда выиграла свой первый турнир. Это было в Волгограде. Мне тогда было 9 лет.

— Что для вас самое сложное в теннисе?

— Перешагивать через себя, когда уже нет сил, но надо. Как сегодня, например, когда пришлось играть сразу три матча в один день. Зато какие эмоции! Готова терпеть, срываться на слезы, только бы переживать их снова и снова.

— Что, кроме эмоций, дает вам игра?

— Благодаря теннису я могу много путешествовать по миру. Мне было бы скучно сидеть на одном месте, спокойная жизнь не для меня. Я даже музыку почти всегда слушаю энергичную.

— Вы сказали, что любите путешествовать, любимый город?

— А любимый город все равно Москва. Мне очень нравится гулять по ней, особенно когда погода позволяет.

***

В детстве Настя много выигрывала. В ее активе почти все престижные соревнования. На юниорских турнирах Большого шлема все тоже было хорошо: четвертьфиналы на Уимблдоне-2015 и Australian Open-2016, полуфинал Roland Garros и, конечно, победа на Уимблдоне-2016. Потапова возглавила юниорский рейтинг и начала подбираться к взрослым титулам, пусть и не так стремительно, как хотелось бы ее команде (с 2013 года Настя живет и тренируется в Химках в Академии Александра Островского — Sport24).

До Moscow River Cup Потапова обратила на себя внимание лишь однажды, когда вышла на первую (на тот момент) ракетку мира и чемпионку Australian Open Каролин Возняцки на турнире WTA в Санкт-Петербурге. «Просто стоять с ней на одном корте — это уже счастье», — говорила Потапова тогда.

Отвечая на вопросы журналистов перед московским финалом, она была намного смелее: «Финал на турнире WTA? Это не предел. Я буду стремиться к большему». Уверенность в собственных силах — одна из главных черт этого поколения спортсменок.

— В женском туре у вашего поколения репутация сильных и независимых. Но идеал парня у вас есть?

— Если говорить о внешности, то здесь ничего конкретного сказать не могу. Только рыжих не очень люблю. А характер… Должна быть харизма. И жесткость.

Но без крайностей и вот этого: «Как я сказал, так и будет». Просто мямлей не надо быть. Чувство юмора — обязательно. Люблю посмеяться. И без этого не могу.

— Футболистов любите?

— Я люблю футбол. И вообще фанатка «Спартака». Чемпионат мира, конечно, смотрела. Сначала болела за Россию. Потом — за Хорватию. Но, к сожалению, в финале все сложилось не в их пользу.

— Человек, который вас вдохновляет?

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— Не могу назвать кого-то одного. Таких людей много. Это вся моя семья, мои друзья, моя команда. Все они многим жертвуют ради меня. Это дорогого стоит. Я просто не могу их подвести. А это отличная мотивация, поверьте.

— Если бы у вас был шанс прожить день в теле другого человека, кого бы вы выбрали?

— Никого. Всегда хочу оставаться собой. Мне нравится моя жизнь.

— После таких напряженных недель, как эта, можете позволить себе что-то вредное?

— Легко. Я очень люблю «джанк-фуд», люблю бургеры, только картошку фри ненавижу. Ещё люблю пасту, хорошо прожаренные стейки, обожаю мороженое — короче, много вредной еды.

— Красиво или комфортно?

— Красиво. Если выбирать между вечерним платьем и уютной пижамой, то я определенно выберу первое.