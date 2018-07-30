Анастасия Потапова: Не собираюсь кого-то копировать. Я — это я

— Финал стал матчем упущенных возможностей. Сниться он вам будет?

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— Нет, не будет, я уже его в какой-то степени отпустила. Даже, наверное, не в какой-то степени, а совсем отпустила после того, как мы с Верой Звонарёвой выиграли турнир в паре. Да, проиграла, но, чёрт, всё проигрывают. На следующей неделе новый турнир, дальше подготовка к US Open. Посмотрим, что будет там, а что было — то прошло.

— Вы не раз говорили о том, что ваш кумир — Мария Шарапова. Удалось с ней познакомиться?

— Заочно. Я знаю о ней, она, думаю, знает обо мне. Но лично не встречались и не общались.