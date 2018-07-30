Анастасия Потапова: Не собираюсь кого-то копировать. Я — это я
Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями от своего выступления на турнире Moscow River Cup.
Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями от своего выступления на турнире Moscow River Cup.
— Финал стал матчем упущенных возможностей. Сниться он вам будет?
— Нет, не будет, я уже его в
— Вы не раз говорили о том, что ваш кумир — Мария Шарапова. Удалось с ней познакомиться?
— Заочно. Я знаю о ней, она, думаю, знает обо мне. Но лично не встречались и не общались.
— Иногда кажется, что манерой поведения на корте вы её
— Думаю, да. Всё, что я делаю на корте, идёт от души. Я не думаю о том, как веду себя. Просто делаю то, что хочу и не особо контролирую себя. А