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11:15 (мск), источник: GoTennis.ru

Анастасия Потапова: Не собираюсь кого-то копировать. Я — это я

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями от своего выступления на турнире Moscow River Cup.

— Финал стал матчем упущенных возможностей. Сниться он вам будет?

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— Нет, не будет, я уже его в какой-то степени отпустила. Даже, наверное, не в какой-то степени, а совсем отпустила после того, как мы с Верой Звонарёвой выиграли турнир в паре. Да, проиграла, но, чёрт, всё проигрывают. На следующей неделе новый турнир, дальше подготовка к US Open. Посмотрим, что будет там, а что было — то прошло.

— Вы не раз говорили о том, что ваш кумир — Мария Шарапова. Удалось с ней познакомиться?
— Заочно. Я знаю о ней, она, думаю, знает обо мне. Но лично не встречались и не общались.

— Иногда кажется, что манерой поведения на корте вы её чуть-чуть копируете. Это обманчивое впечатление?
— Думаю, да. Всё, что я делаю на корте, идёт от души. Я не думаю о том, как веду себя. Просто делаю то, что хочу и не особо контролирую себя. А кого-то копировать — это вообще не про меня. Я — это я. ﻿

Анастасия Потапова: Не собираюсь кого-то копировать. Я - это я
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