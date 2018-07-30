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12:59 (мск), источник: GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Андрей Рублёв опустился на восьмое место

По результатам минувшей недели россиянин Андрей Рублёв потерял одну позицию и теперь занимает восьмую строчку в новой версии Чемпионской гонки U-21.

Источник: РИА "Новости"

Лидером остаётся немец Александр Зверев, на втором и третьем местах расположились грек Стефанос Циципас и канадец Денис Шаповалов соответственно.

Чемпионская гонка U21. Версия от 30 июля

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 3585
2. (2) Стефанос Циципас (Греция) — 1037
3. (3) Денис Шаповалов (Канада) — 910
4. (4) Фрэнсис Тиафо (США) — 848
5. (5) Алекс де Минор (Австралия) — 713
6. (6) Тейлор Фритц (США) — 628
7. (8) Хауме Мунар (Испания) — 486
8. (7) Андрей Рублёв (Россия) — 485
9. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 372
10. (10) Хуберт Хуркач (Польша) — 350.

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