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13:40 (мск), источник: GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Рано или поздно молодое поколение сместит нас

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от выступления молодого поколения игроков.

Источник: Reuters

«Молодёжь становится всё опаснее. Причём речь идёт не только о Звереве или Шаповалове. Есть очень много сильных молодых спортсменов. В будущем они заменят нас. Это произойдёт в любом случае.

Наша эпоха была потрясающей. Сразу несколько игроков находились на вершине, побеждая на всех крупных турнирах без исключения в течение долгих лет.

Из своих соотечественников хотел бы отметить Хауме Муньяра. За последние месяцы он добился очень заметного прогресса. Мы рады, что он занимается у нас в академии и стремимся всячески ему помогать, — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.

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