Рафаэль Надаль: Рано или поздно молодое поколение сместит нас
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от выступления молодого поколения игроков.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от выступления молодого поколения игроков.
«Молодёжь становится всё опаснее. Причём речь идёт не только о Звереве или Шаповалове. Есть очень много сильных молодых спортсменов. В будущем они заменят нас. Это произойдёт в любом случае.
Наша эпоха была потрясающей. Сразу несколько игроков находились на вершине, побеждая на всех крупных турнирах без исключения в течение долгих лет.
Из своих соотечественников хотел бы отметить Хауме Муньяра. За последние месяцы он добился очень заметного прогресса. Мы рады, что он занимается у нас в академии и стремимся всячески ему помогать, — приводит слова Надаля