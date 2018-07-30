Рафаэль Надаль: Рано или поздно молодое поколение сместит нас

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«Молодёжь становится всё опаснее. Причём речь идёт не только о Звереве или Шаповалове. Есть очень много сильных молодых спортсменов. В будущем они заменят нас. Это произойдёт в любом случае.

Наша эпоха была потрясающей. Сразу несколько игроков находились на вершине, побеждая на всех крупных турнирах без исключения в течение долгих лет.