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14:44 (мск), источник: GoTennis.ru

Чемпионская гонка WTA. Дарья Касаткина вышла на шестое место

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на одну позицию и теперь занимает шестую строчку в новой версии Чемпионской гонки WTA.

Источник: РИА "Новости"

Лидером общего зачёта Чемпионской гонки остаётся румынка Симона Халеп, второе и третье места занимают немка Анжелик Кербер и датчанка Каролин Возняцки соответственно.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 30 июля 2018 года

1. (1) Симона Халеп (Румыния) — 5415
2. (2) Анжелик Кербер (Германия) — 4916
3. (3) Каролин Возняцки (Дания) — 3910
4. (4) Петра Квитова (Чехия) — 3567
5. (5) Элина Свитолина (Украина) — 3060
6. (7) Дарья Касаткина (Россия) — 2688
7. (6) Слоан Стивенс (США) — 2673
8. (8) Каролина Плишкова (Чехия) — 2582
9. (9) Гарбин Мугуруса (Испания) — 2378
10. (11) Юлия Гёргес (Германия) — 2298…
22. (22) Мария Шарапова (Россия) — 1257…
64. (62) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 650…
69. (67) Екатерина Макарова (Россия) — 628…
73. (77) Евгения Родина (Россия) — 612…
77. (73) Анна Блинкова (Россия) — 601…
112. (167) Анастасия Потапова (Россия) — 419.

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