Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Китцбюэле

Матч продлился 2 часа 16 минут. 87-я ракетка мира, 30-летний Михаил, сделал четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 19-летний Муте, занимающий 119-е место в мировой классификации, три раза брал подачу соперника, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.