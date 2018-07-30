Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Китцбюэле
Представитель Казахстана Михаил Кукушкин преодолел барьер первого круга соревнований в Китцбюэле, обыграв в трёх сетах француза Корентена Муте, — 4/6, 6/3, 6/4.
Представитель Казахстана Михаил Кукушкин преодолел барьер первого круга соревнований в Китцбюэле, обыграв в трёх сетах француза Корентена Муте, — 4/6, 6/3, 6/4.
Матч продлился 2 часа 16 минут. 87-я ракетка мира, 30-летний Михаил, сделал четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 19-летний Муте, занимающий 119-е место в мировой классификации, три раза брал подачу соперника, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором раунде турнира Generali Open Кукушкин сразится либо с немцем Максимилианом Мартерером, либо с эстонцем Юргеном Цоппом.