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14:45 (мск), источник: GoTennis.ru

Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Китцбюэле

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин преодолел барьер первого круга соревнований в Китцбюэле, обыграв в трёх сетах француза Корентена Муте, — 4/6, 6/3, 6/4.

Матч продлился 2 часа 16 минут. 87-я ракетка мира, 30-летний Михаил, сделал четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 19-летний Муте, занимающий 119-е место в мировой классификации, три раза брал подачу соперника, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира Generali Open Кукушкин сразится либо с немцем Максимилианом Мартерером, либо с эстонцем Юргеном Цоппом.

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