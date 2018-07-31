Донской проиграл в первом круге теннисного турнира в Вашингтоне

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 34-летнего представителя Туниса. Матч стал четвертым для соперников на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Все четыре раза побеждал Жазири, при этом россиянин не смог выиграть ни одного сета.