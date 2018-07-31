Донской проиграл в первом круге теннисного турнира в Вашингтоне
ТАСС, 31 июля. Российский теннисист Евгений Донской уступил в первом круге турнира в Вашингтоне тунисцу Малеку Жазири. Призовой фонд турнира составляет $1,89 млн.
ТАСС, 31 июля. Российский теннисист Евгений Донской уступил в первом круге турнира в Вашингтоне тунисцу Малеку Жазири. Призовой фонд турнира составляет $1,89 млн.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 34-летнего представителя Туниса. Матч стал четвертым для соперников на турнирах под эгидой Ассоциации
В следующем круге тунисский теннисист встретится с немцем Александром Зверевым, который посеян на турнире под первым номером.
Соревнования в Вашингтоне завершатся 5 августа.