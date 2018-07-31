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09:34 (мск), источник: ТАСС

Донской проиграл в первом круге теннисного турнира в Вашингтоне

ТАСС, 31 июля. Российский теннисист Евгений Донской уступил в первом круге турнира в Вашингтоне тунисцу Малеку Жазири. Призовой фонд турнира составляет $1,89 млн.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 34-летнего представителя Туниса. Матч стал четвертым для соперников на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Все четыре раза побеждал Жазири, при этом россиянин не смог выиграть ни одного сета.

В следующем круге тунисский теннисист встретится с немцем Александром Зверевым, который посеян на турнире под первым номером.

Соревнования в Вашингтоне завершатся 5 августа.

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