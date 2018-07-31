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09:35 (мск), источник: ТАСС

Южный не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне, проиграв Рубину

ТАСС, 31 июля. Российский теннисист Михаил Южный уступил в матче первого круга турнира в Вашингтоне американцу Ною Рубину. Призовой фонд турнира составляет $1,89 млн.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 22-летнего представителя США. Матч стал для соперников первым на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). В следующем раунде Рубин, который получил специальное приглашение (уайлд-кард) в основную сетку турнира, сыграет с соотечественником Джоном Изнером, посеянным под вторым номером.

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Ранее Южный объявил о том, что завершит карьеру в сентябре, после турнира в Санкт-Петербурге. Россиянин начал карьеру в 1999 году. Он 10 раз становился победителем турниров ATP, также завоевав девять трофеев в парном разряде. Южный дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006).

В январе 2008 года российский теннисист располагался на восьмой строчке рейтинга ATP, что стало его лучшим показателем за всю карьеру. Южный ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема. Лучший результат — полуфинал Открытого чемпионата США (2006, 2010). Также россиянин доходил до стадии четвертьфинала на Открытых чемпионатах Австралии (2008), Франции (2010) и на Уимблдоне (2012).

Турнир в Вашингтоне продлится до 5 августа.

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