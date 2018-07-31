Виктория Азаренко победно стартовала на теннисном турнире в американском Сан-Хосе

Источник: РИА "Новости"

В трехсетовом поединке первого раунда одиночного разряда Виктория Азаренко одолела украинскую теннисистку Катерину Бондаренко (56) — 6:3, 6:7 (7:9), 7:5. Напряженная встреча продолжалась 2 часа 45 минут. Следующей соперницей Виктории будет седьмая ракетка планеты испанка Гарбинье Мугуруса.

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Еще одна белоруска Вера Лапко (69) на старте встретится с китайской теннисисткой Чжан Шуай (32). В парном разряде Арина Соболенко и Софья Кенин из США будут соперничать с американско-парагвайским тандемом Ирина Фалькони / Вероника Сепеде Роиг.

На мужском турнире в Вашингтоне белорус Илья Ивашко (126) в первом раунде уступил польскому теннисисту Губерту Гуркачу (120) в двух сетах — 4:6, 3:6.