Виктория Азаренко победно стартовала на теннисном турнире в американском Сан-Хосе
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (108-й номер мирового рейтинга) победно стартовала на турнире в американском
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (108-й номер мирового рейтинга) победно стартовала на турнире в американском
В трехсетовом поединке первого раунда одиночного разряда Виктория Азаренко одолела украинскую теннисистку Катерину Бондаренко (56) — 6:3, 6:7 (7:9), 7:5. Напряженная встреча продолжалась 2 часа 45 минут. Следующей соперницей Виктории будет седьмая ракетка планеты испанка Гарбинье Мугуруса.
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На мужском турнире в Вашингтоне белорус Илья Ивашко (126) в первом раунде уступил польскому теннисисту Губерту Гуркачу (120) в двух сетах — 4:6, 3:6.
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