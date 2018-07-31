Энди Маррей успешно стартовал в Вашингтоне
832-я ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, на старте соревнований Citi Open одолел американца Маккензи Макдональда, занимающего 80-е место мирового рейтинга, — 3/6, 6/4, 7/5.
832-я ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, на старте соревнований Citi Open одолел американца Маккензи Макдональда, занимающего 80-е место мирового рейтинга, — 3/6, 6/4, 7/5.
За 2 часа 37 минут матча Энди сделал четыре эйса и пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Маккензи трижды подал навылет и реализовал пять
Во втором круге турнира в Вашингтоне Маррей сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.