Энди Маррей успешно стартовал в Вашингтоне

За 2 часа 37 минут матча Энди сделал четыре эйса и пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Маккензи трижды подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.



Во втором круге турнира в Вашингтоне Маррей сыграет с британцем Кайлом Эдмундом. ﻿