Хачанов и Пуйе покидают парный турнир в Вашингтоне
Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуйе на старте парных соревнований Citi Open уступили британцу Джейми Маррею и бразильцу Бруно Соарешу — 4/6, 7/5, 7:10.
Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуйе на старте парных соревнований Citi Open уступили британцу Джейми Маррею и бразильцу Бруно Соарешу — 4/6, 7/5, 7:10.
За 1 час 21 минуту матча Карен и Люка сделали пять эйсов и один брейк, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Джейми и Бруно один раз подали навылет и реализовали один
В четвертьфинале парного турнира в Вашингтоне Маррей и Соареш сыграют или против Джеймсом Черратани и Леандера Паес (США/Индия), или против Артёма Ситака и Дивижа Шарана (Новая Зеландия/Индия).