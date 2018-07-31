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11:34 (мск), источник: GoTennis.ru

Хачанов и Пуйе покидают парный турнир в Вашингтоне

Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуйе на старте парных соревнований Citi Open уступили британцу Джейми Маррею и бразильцу Бруно Соарешу — 4/6, 7/5, 7:10.

Источник: РИА "Новости"

За 1 час 21 минуту матча Карен и Люка сделали пять эйсов и один брейк, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Джейми и Бруно один раз подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки.

В четвертьфинале парного турнира в Вашингтоне Маррей и Соареш сыграют или против Джеймсом Черратани и Леандера Паес (США/Индия), или против Артёма Ситака и Дивижа Шарана (Новая Зеландия/Индия). ﻿

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