Хачанов и Пуйе покидают парный турнир в Вашингтоне

За 1 час 21 минуту матча Карен и Люка сделали пять эйсов и один брейк, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Джейми и Бруно один раз подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки.



В четвертьфинале парного турнира в Вашингтоне Маррей и Соареш сыграют или против Джеймсом Черратани и Леандера Паес (США/Индия), или против Артёма Ситака и Дивижа Шарана (Новая Зеландия/Индия). ﻿