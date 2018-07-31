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11:59 (мск), источник: GoTennis.ru

Ольга Данилович: Обязательно вернусь в Москву

Сербская теннисистка Ольга Данилович рассказала о победе на турнире в Москве.

Источник: AFP 2018

— Ольга, поздравляем с победой! Ваш первый титул WTA, как Вы себя чувствуете?
— Честно говоря, у меня нет слов, чтобы описать, что я сейчас чувствую. Здорово, просто здорово. Это моя жизнь, я живу ради таких моментов, а возможность побеждать делает её ещё лучше. Сейчас я очень счастлива.

— У Вас замечательная подача левши, и сегодня это Вам очень помогло. Но иногда Вы ей злоупотребляли против своей соперницы (прим. — Анастасия Потапова). Не хотели бы добавить немного вариативности, например, подавать по центру?
— На самом деле, она мне не очень помогла сегодня (смеётся). Моя подача получалась всю неделю, но сегодня нервы на нее повлияли. Хотя в особенно важных моментах подача все-таки получалась, я сумела себя перебороть.

— Ваша соперница играет как в одиночном, так и в парном разряде. Считаете ли Вы, что на нее это повлияло?
— Нет, она замечательный игрок. У нас получился великолепный финал. Качество финала — двухчасового финала — было очень высокое, матч был неровный, у нас обоих были великолепные розыгрыши. Я так же провела немало матчей, прошла квалификацию. Анастасия — изумительная теннисистка, я не могу про нее больше ничего сказать.

— Был ли переломный момент в этом матче?
— Мы были очень спокойны во всех моментах, играя каждый мяч не смотря назад. Мы играли от мяча к мячу, поэтому получился такой хороший финал.

— Вы играете в бесстрашный теннис, но в третьем сете, возможно из-за усталости, стали играть спокойнее?
— Это правда, я действительно устала. Но это финал, и в финале нет права на отговорки. Это последний матч, после него ничего нет. Я старалась всеми силами удержаться в матче, несмотря на усталость.

— Известно, что Вы и Настя — большие друзья. Что Вы сказали ей после игры?
— Мы с Настей уже много лет ездим на одни и те же турниры и, надеюсь, у нас будет ещё много таких финалов. Если она захочет вам рассказать, о чем мы говорили после матча, она вам скажет, но я вам не расскажу. Пусть это останется между нами.

— Вы уже получили сообщения с поздравлениями и словами поддержки?
— Да, я получила множество сообщений, но у меня не было времени ответить на них. Я даже не заходила в социальные сети! После всего я, скорее всего, сяду и проведу несколько часов отвечая всем (смеётся).

— Будете защищать титул в следующем году?
— Обязательно. Мне очень нравится Москва. Два года назад здесь же я выиграла чемпионат Европы, поэтому обязательно вернусь.

— Что скажете о поддержке со стороны трибун сегодня?
— Зрители были просто великолепны, очень справедливы. Конечно же, они больше поддерживали Настю, но это абсолютно нормально. Но публика была очень добра ко мне — когда я получала очки, они аплодировали мне. На некоторых турнирах поддержка не настолько хороша, но здесь все было замечательно.

— Ольга — очень русское имя. Кто Вам его дал?
— Вам надо спросить мою маму, она мне его дала. Я никогда не спрашивала её почему, нужно провести с ней пресс-конференуию, чтобы она ответила на этот вопрос (смеётся).

— О чем Вы говорили с тренером в сложные моменты матча?
— В таком матче невозможно обсуждать тактические моменты, большую роль играет мотивация. Он сказал мне, что это последний момент, после этого ничего нет, нужно продолжать играть, подавать, двигаться — он возвращал меня в игру.

— Какие у Вас цели на вторую половину сезона?
— Ещё не знаю. Сейчас я ещё не осознала, что сделала. Мне нужно пару-тройку дней, что бы отдохнуть. Не хочу думать о будущем, просто хочется насладиться моментом.

— Теперь, выйдя на высокий уровень, побеждая в турнирах, получаете предложения от спонсоров?
— Я играю в теннис, не для того, чтобы стать моделью. Я играю, потому что очень люблю теннис. Никогда не задумывалась о контрактах и спонсорах, просто хочу играть.

— Так как Вы выиграли турнир, сделаете себе подарок?
— Даже не знаю (смеётся). Но если я и куплю себе что-нибудь, Вам не расскажу. Это мой маленький секрет от Москвы (смеётся). ﻿

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