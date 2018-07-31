Белорусская теннисистка Вера Лапко победила на старте турнира в Сан-Хосе
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (69-й номер рейтинга WTA) успешно стартовала на турнире в американском
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (69-й номер рейтинга WTA) успешно стартовала на турнире в американском
В первом сете игры с китаянкой Чжан Шуай (32) белоруска выиграла на
Ранее Виктория Азаренко (108) победила украинку Катерину Бондаренко (79) и во втором раунде встретится с 7-й ракеткой планеты испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.