Белорусская теннисистка Вера Лапко победила на старте турнира в Сан-Хосе

В первом сете игры с китаянкой Чжан Шуай (32) белоруска выиграла на тай-брейке — 7:6 (7:2), а во второй партии разгромила соперницу со счетом 6:0. Следующей соперницей Веры Лапко будет американка Даниэль Роуз Коллинс (42).