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23:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Вера Лапко победила на старте турнира в Сан-Хосе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (69-й номер рейтинга WTA) успешно стартовала на турнире в американском Сан-Хосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AFP 2018

В первом сете игры с китаянкой Чжан Шуай (32) белоруска выиграла на тай-брейке — 7:6 (7:2), а во второй партии разгромила соперницу со счетом 6:0. Следующей соперницей Веры Лапко будет американка Даниэль Роуз Коллинс (42).

Ранее Виктория Азаренко (108) победила украинку Катерину Бондаренко (79) и во втором раунде встретится с 7-й ракеткой планеты испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.

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