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31 июля, источник: Р-Спорт

Макарова проиграла в первом круге турнира в Вашингтоне

Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Действующая победительница турнира Макарова (4-я сеяная) в первом раунде за 1 час 35 минут проиграла румынке Ане Богдан со счетом 6:7 (2:7), 3:6.

Богдан во втором круге сыграет с другой представительницей России Светланой Кузнецовой.

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