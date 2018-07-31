Макарова проиграла в первом круге турнира в Вашингтоне
Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Действующая победительница турнира Макарова (4-я сеяная) в первом раунде за 1 час 35 минут проиграла румынке Ане Богдан со счетом 6:7 (2:7), 3:6.
Богдан во втором круге сыграет с другой представительницей России Светланой Кузнецовой.