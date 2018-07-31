Макарова проиграла в первом круге турнира в Вашингтоне

Макарова проиграла в первом круге турнира в Вашингтоне

Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.