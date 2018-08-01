Сан-Хосе. Серена Уильямс потерпела поражение от Йоханны Конты
26-я ракетка мира, американка Серена Уильямс, проиграла британке Йоханне Конте, занимающей 48-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 0/6 на старте турнира в
26-я ракетка мира, американка Серена Уильямс, проиграла британке Йоханне Конте, занимающей 48-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 0/6 на старте турнира в
Матч продолжался 51 минуту. За это время 36-летняя Уильямс трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и не сделала ни одного брейка, а 27-летняя Конта выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть
Во втором раунде соревнований Silicon Valley Classic Конта сразится с американкой Софией Кенин.