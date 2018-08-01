Сан-Хосе. Серена Уильямс потерпела поражение от Йоханны Конты

Матч продолжался 51 минуту. За это время 36-летняя Уильямс трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и не сделала ни одного брейка, а 27-летняя Конта выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.