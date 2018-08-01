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11:05 (мск), источник: GoTennis.ru

Сан-Хосе. Серена Уильямс потерпела поражение от Йоханны Конты

26-я ракетка мира, американка Серена Уильямс, проиграла британке Йоханне Конте, занимающей 48-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 0/6 на старте турнира в Сан-Хосе.

Источник: Reuters

Матч продолжался 51 минуту. За это время 36-летняя Уильямс трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и не сделала ни одного брейка, а 27-летняя Конта выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором раунде соревнований Silicon Valley Classic Конта сразится с американкой Софией Кенин.

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