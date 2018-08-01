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10:37 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Егор Герасимов вышел во 2-й раунд теннисного турнира в Мексике

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел во второй раунд турнира в мексиканском Лос-Кабосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке Герасимов, занимающий 301-е место в мировом рейтинге, обыграл австралийского теннисиста Бернарда Томича (153-й номер рейтинга АТР) — 6:4, 6:3. Следующим соперником Егора Герасимова будет 28-й номер мирового рейтинга американец Сэм Куэрри.

На женском турнире в американском Сан-Хосе две белоруски успешно провели стартовые поединки: Вера Лапко (69) победила китаянку Чжан Шуай (32), а Виктория Азаренко (108) переиграла украинку Катерину Бондаренко (79).

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