Белорус Егор Герасимов вышел во 2-й раунд теннисного турнира в Мексике
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел во второй раунд турнира в мексиканском
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел во второй раунд турнира в мексиканском
В стартовом поединке Герасимов, занимающий 301-е место в мировом рейтинге, обыграл австралийского теннисиста Бернарда Томича (153-й номер рейтинга АТР) — 6:4, 6:3. Следующим соперником Егора Герасимова будет 28-й номер мирового рейтинга американец Сэм Куэрри.
На женском турнире в американском