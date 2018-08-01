Серена Уильямс потерпела самое разгромное поражение в карьере на турнире WTA в Сан-Хосе

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Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу британки. Уильямс была посеяна на турнире под шестым номером. Теннисистки второй раз в карьере встречались друг с другом и впервые победу одержала Конта. Во втором раунде Конта сыграет с американкой Софией Кенин.

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Это поражение стало самым разгромным в карьере 36-летней американской теннисистки, никогда Уильямс не выигрывала в матче меньше двух геймов. На групповом раунде итогового турнира WTA в 2014 году Уильямс проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 0:6, 2:6, в финале турнира американка вновь встретилась с Халеп и одержала победу, отдав сопернице только три гейма (6:3, 6:0). На турнире WTA в Оклахоме в 1998 году американка уступила в четвертьфинале теннисистке из ЮАР Йоаннетте Крюгер со счетом 1:6, 1:6.