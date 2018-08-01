Серена Уильямс потерпела самое разгромное поражение в карьере на турнире WTA в Сан-Хосе
ТАСС, 1 августа. Британка Йоханна Конта одержала победу над американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском
ТАСС, 1 августа. Британка Йоханна Конта одержала победу над американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском
Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу британки. Уильямс была посеяна на турнире под шестым номером. Теннисистки второй раз в карьере встречались друг с другом и впервые победу одержала Конта. Во втором раунде Конта сыграет с американкой Софией Кенин.
Это поражение стало самым разгромным в карьере 36-летней американской теннисистки, никогда Уильямс не выигрывала в матче меньше двух геймов. На групповом раунде итогового турнира WTA в 2014 году Уильямс проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 0:6, 2:6, в финале турнира американка вновь встретилась с Халеп и одержала победу, отдав сопернице только три гейма (6:3, 6:0). На турнире WTA в Оклахоме в 1998 году американка уступила в четвертьфинале теннисистке из ЮАР Йоаннетте Крюгер со счетом 1:6, 1:6.
На счету Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга WTA (319).