Сегодня день рождения у Елены Весниной!

Источник: Reuters

Елена родилась 1 августа 1986 года во Львове (Украина). Отца спортсменки зовут Сергей, мать — Ирина. Первые шаги в теннисе Елена сделала в возрасте семи лет. Профессиональную карьеру Веснина начала в 2002 году. За время выступлений она выиграла три турнира WTA в одиночном разряде и 16 — в парном, в том числе победы на «Ролан Гаррос» в 2013 году, US Open в сезоне-2014 и Уимблдоне-2017. За время выступлений в Туре спортсменка заработала $12,527,014 призовых.

Также в активе россиянки значится победа на Australian Open-2016 в миксте (в дуэте с бразильцем Бруно Соарешем, — прим. GoTennis.ru). Кроме того, в 2007 и 2008 годах Веснина в составе сборной России становилась победительницей «Кубка Федерации».

Лучшим достижением Весниной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона в сезоне-2016, где она уступила американке Серене Уильямс. Наивысшей позиции в рейтинге россиянка достигала в марте 2017 года, когда становилась 13-й ракеткой мира.

В свободное время Елена увлекается просмотром фильмов, прослушиванием музыки и чтением книг. Кроме того, Веснина любит путешествовать, готовить и танцевать. Мужа спортсменки, с которым она сочеталась браком в ноябре 2015 года, зовут Павел. ﻿