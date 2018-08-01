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11:09 (мск), источник: GoTennis.ru

Вашингтон. Матчи Александра Зверева и Натальи Вихлянцевой перенесены из-за дождя

Ряд матчей второго игрового дня на турнире в Вашингтоне перенесены на среду, 1 августа, из-за дождя.

В частности, свой поединок не смог завершить немец Александр Зверев, которому противостоял тунисец Малек Жазири (6/2). Также был прерван поединок между американцем Томми Полом и австралийцем Алексом Болтом (3/6, 7/6 (0), 4/1.

Помимо этого перенесены матчи между британкой Кэти Суон и китаянкой Чжен Сайсай, полькой Магдой Линетт и австралийкой Оливией Роговской, россиянкой Натальей Вихлянцевой и американкой Дженнифер Брэди, бельгийкой Исалин Бонавантюр и украинкой Ангелиной Калининой.

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