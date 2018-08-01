Серена Уильямс: Мне некогда удивляться этому поражению

Я выиграла первый гейм, но потом всё пошло не так. Этот гейм так и остался единственным, который я взяла в этом матче.

Конта играла лучше, чем в последние полтора года и продемонстрировала великолепный результат. Я знаю, что способна на большее, но мне некогда удивляться этому поражению, у меня есть, что обдумать. Я сражалась до конца, но проиграла, потому что была не в лучшей форме. Однако хочу отметить, что я стала лучше двигаться, — приводит слова Серены пресс-служба WTA.