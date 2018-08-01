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11:10 (мск), источник: GoTennis.ru

Серена Уильямс: Мне некогда удивляться этому поражению

Американка Серена Уильямс прокомментировала своё поражение на старте турнира в Сан-Хосе.

Источник: Reuters

«Во втором сете Йоханна играла потрясающе. В первой партии я действовала недостаточно остро. Благодаря этому соперница почувствовала себя увереннее, перехватила инициативу и держалась до конца.

Я выиграла первый гейм, но потом всё пошло не так. Этот гейм так и остался единственным, который я взяла в этом матче.

Конта играла лучше, чем в последние полтора года и продемонстрировала великолепный результат. Я знаю, что способна на большее, но мне некогда удивляться этому поражению, у меня есть, что обдумать. Я сражалась до конца, но проиграла, потому что была не в лучшей форме. Однако хочу отметить, что я стала лучше двигаться, — приводит слова Серены пресс-служба WTA.

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