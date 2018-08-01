Роджер Федерер: Уйду из спорта, если Мирка больше не захочет со мной путешествовать
Швейцарец Роджер Федерер рассказал, что сейчас семья для него важнее карьеры.
Швейцарец Роджер Федерер рассказал, что сейчас семья для него важнее карьеры.
«Я не буду продолжать играть без Мирки. Я уйду из спорта, если она больше не захочет со мной путешествовать. Она является ключом к моей игре и карьере. Тем не менее, сейчас она всем довольна и ездит со мной и четырьмя детьми по всему свету», — приводит слова Федерера Tennis World USA.