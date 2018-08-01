Роджер Федерер: Уйду из спорта, если Мирка больше не захочет со мной путешествовать

«Я не буду продолжать играть без Мирки. Я уйду из спорта, если она больше не захочет со мной путешествовать. Она является ключом к моей игре и карьере. Тем не менее, сейчас она всем довольна и ездит со мной и четырьмя детьми по всему свету», — приводит слова Федерера Tennis World USA. ﻿