Винус Уильямс: Если бы мне сказали, что я сыграю 1000 матчей, я бы не поверила
Американка Винус Уильямс рассказала о своём отношении к жизни и теннису.
Американка Винус Уильямс рассказала о своём отношении к жизни и теннису.
«Нужно любить своё дело. Я давно для себя решила, что не буду заниматься тем, что мне не по душе. У меня всегда был выбор, как мне жить, и за это я очень благодарна.
Если бы много лет назад
Здорово, что мне удалось победить в своём 1000-м матче. Я столько работала всю свою жизнь, что теперь хочется просто жить. Я столько ездила по всему миру, что теперь мне хочется спокойствия, — приводит слова Винус Elle.