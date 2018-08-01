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17:28 (мск), источник: GoTennis.ru

Винус Уильямс: Если бы мне сказали, что я сыграю 1000 матчей, я бы не поверила

Американка Винус Уильямс рассказала о своём отношении к жизни и теннису.

Источник: AP 2018

«Нужно любить своё дело. Я давно для себя решила, что не буду заниматься тем, что мне не по душе. У меня всегда был выбор, как мне жить, и за это я очень благодарна.

Если бы много лет назад кто-то сказал мне, что я сыграю 1000 матчей, я бы сочла этого человека сумасшедшим. На корте я думаю только о своей игре и качестве ударов, поэтому подобные цифры меня удивляют.

Здорово, что мне удалось победить в своём 1000-м матче. Я столько работала всю свою жизнь, что теперь хочется просто жить. Я столько ездила по всему миру, что теперь мне хочется спокойствия, — приводит слова Винус Elle.

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