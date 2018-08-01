Винус Уильямс: Если бы мне сказали, что я сыграю 1000 матчей, я бы не поверила

Источник: AP 2018

«Нужно любить своё дело. Я давно для себя решила, что не буду заниматься тем, что мне не по душе. У меня всегда был выбор, как мне жить, и за это я очень благодарна.

Если бы много лет назад кто-то сказал мне, что я сыграю 1000 матчей, я бы сочла этого человека сумасшедшим. На корте я думаю только о своей игре и качестве ударов, поэтому подобные цифры меня удивляют.