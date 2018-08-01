Хачанов проиграл Кудле во втором круге турнира ATP в Вашингтоне
Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира ATP в Вашингтоне проиграл американцу Денису Кудле — 2:6, 3:6.
Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира ATP в Вашингтоне проиграл американцу Денису Кудле — 2:6, 3:6.
Встреча продолжалась один час шесть минут, за это время Хачанов (37-я ракетка мира) пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один
А в активе победителя противостояния, 85-й ракетки мира, шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейка из семи.
Таким образом, Кудла вышел в третий круг турнира, где сыграет с победителем пары французов Люка Пуй — Венсан Мийо.