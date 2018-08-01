Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Русенборг0
Селтик0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Штурм0
Аякс1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Видеотон1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Базель0
ПАОК2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Судува0
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме1
ЧФР1
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн0
Астана0
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах3
Кукеши0
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК1
БАТЭ2
Футбол. Еврокубки
19:00
Фола1
Генк4
Все события
Фоторепортажи
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
22:08 (мск), источник: Советский спорт

Хачанов проиграл Кудле во втором круге турнира ATP в Вашингтоне

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира ATP в Вашингтоне проиграл американцу Денису Кудле — 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась один час шесть минут, за это время Хачанов (37-я ракетка мира) пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

А в активе победителя противостояния, 85-й ракетки мира, шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейка из семи.

Таким образом, Кудла вышел в третий круг турнира, где сыграет с победителем пары французов Люка Пуй — Венсан Мийо.

 Дзюбу копируют на Украине (и это опять скандал)
Белорусский зайка: Марадона в Бресте - это чудо, как смешно
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе
«Трупы возить не будем». Скандал в сборной России по могулу
Почему боксер Усик отказался от звания героя Украины
Шипулин завершит карьеру. Если ему не дадут денег
СМИ: «Барселона» ведет переговоры с Погба
«Рома» готова предложить за футболиста «Спартака» меньше 25 млн
Российские биатлонистки будут выступать за Украину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка