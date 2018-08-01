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22:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Мугуруса снялась с турнира в Сан-Хосе, Азаренко встретится с Блинковой

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса приняла решение отказаться от выступления на турнире категории Premier в Сан-Хосе (США).

Источник: AP 2018

Первая ракетка соревнований снялась из-за повреждения правой руки.

«В течение последних дней меня мучают болевые ощущения в правой руке. Я осознала, что не готова к предстоящему поединку. Надеюсь, что смогу восстановиться к следующим турнирам. В Сан-Хосе красивые объекты, особенно это касается кортов. Надеюсь, что вернусь сюда в следующем сезоне и увижу здесь своих поклонников», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.

Место испанки в основной сетке турнира займёт россиянка Анна Блинкова. Её первой соперницей будет белоруска Виктория Азаренко.

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