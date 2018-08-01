Мугуруса снялась с турнира в Сан-Хосе, Азаренко встретится с Блинковой
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса приняла решение отказаться от выступления на турнире категории Premier в
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса приняла решение отказаться от выступления на турнире категории Premier в
Первая ракетка соревнований снялась
«В течение последних дней меня мучают болевые ощущения в правой руке. Я осознала, что не готова к предстоящему поединку. Надеюсь, что смогу восстановиться к следующим турнирам. В
Место испанки в основной сетке турнира займёт россиянка Анна Блинкова. Её первой соперницей будет белоруска Виктория Азаренко.