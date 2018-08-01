Мугуруса снялась с турнира в Сан-Хосе, Азаренко встретится с Блинковой

«В течение последних дней меня мучают болевые ощущения в правой руке. Я осознала, что не готова к предстоящему поединку. Надеюсь, что смогу восстановиться к следующим турнирам. В Сан-Хосе красивые объекты, особенно это касается кортов. Надеюсь, что вернусь сюда в следующем сезоне и увижу здесь своих поклонников», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.