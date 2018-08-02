Маррей обыграл Эдмунда и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Британец Энди Маррей (SR) обеспечил себе место в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Вашингтоне (США).
Британец Энди Маррей (SR) обеспечил себе место в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Вашингтоне (США).
Во втором круге 31-летний теннисист обыграл соотечественника Кайла Эдмунда (4) со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:4.
Матч длился 2 часа 34 минуты. Маррей, располагающийся на 149-й строчке
В четвертьфинале Маррей встретится с румыном Мариушем Копилом, который обыграл француза Жереми Шарди (6:4, 6:4). Соревнования с призовым фондом $ 1 890 165 завершатся 5 августа. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев.