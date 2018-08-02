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09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Маррей обыграл Эдмунда и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Британец Энди Маррей (SR) обеспечил себе место в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Вашингтоне (США).

Источник: Reuters

Во втором круге 31-летний теннисист обыграл соотечественника Кайла Эдмунда (4) со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:4.

Матч длился 2 часа 34 минуты. Маррей, располагающийся на 149-й строчке рейтинг-листа, выполнил 10 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Эдмунда, занимающего 18-е место в рейтинге ATP, 10 эйсов, 7 ошибок на подаче и 3 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В четвертьфинале Маррей встретится с румыном Мариушем Копилом, который обыграл француза Жереми Шарди (6:4, 6:4). Соревнования с призовым фондом $ 1 890 165 завершатся 5 августа. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев.

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