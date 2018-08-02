Маррей обыграл Эдмунда и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Матч длился 2 часа 34 минуты. Маррей, располагающийся на 149-й строчке рейтинг-листа, выполнил 10 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Эдмунда, занимающего 18-е место в рейтинге ATP, 10 эйсов, 7 ошибок на подаче и 3 реализованных брейк-пойнтов из 5.