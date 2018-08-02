Медведев уступил Шаповалову в матче 2-го круга турнира в Вашингтоне

Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. Медведев, располагающийся на 63-й строчке рейтинг-листа, выполнил 2 подачи навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Шаповалова, занимающего 26-е место в рейтинге ATP, 15 эйсов, 8 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.