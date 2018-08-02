Медведев уступил Шаповалову в матче 2-го круга турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление в одиночном разряде на турнире категории ATP 500 в Вашингтоне (США).
Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление в одиночном разряде на турнире категории ATP 500 в Вашингтоне (США).
Во втором круге россиянин уступил девятой ракетке соревнований, канадцу Денису Шаповалову, со счётом 6:3, 1:6, 4:6.
Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. Медведев, располагающийся на 63-й строчке
В четвертьфинале Шаповалов встретится с победителем пары Дональд Янг (Q) — Кей Нисикори (7). Соревнования с призовым фондом $ 1 890 165 завершатся 5 августа. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев.