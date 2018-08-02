А. Зверев встретится со своим братом в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира турнира категории ATP 500, который проходит в в Вашингтоне (США).
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира турнира категории ATP 500, который проходит в в Вашингтоне (США).
Во втором круге первая ракетка соревнований одолел представителя Туниса Малека Жазири со счётом 6:2, 6:1.
Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Зверев выполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6
В четвертьфинале Александр Зверев встретится со своим братом, Мишей, который обыграл американца Тима Смычека (WC) со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Счёт личных встреч между ними 2:0 в пользу Миши.
Соревнования с призовым фондом $ 1 890 165 завершатся 5 августа. 21-летний уроженец Гамбурга является действующим победителем турнира.