А. Зверев встретится со своим братом в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Зверев выполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Жазири 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Александр Зверев встретится со своим братом, Мишей, который обыграл американца Тима Смычека (WC) со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Счёт личных встреч между ними 2:0 в пользу Миши.