Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе

В поединке второго раунда Азаренко должна была встретиться с седьмой ракеткой планеты испанкой Гарбинье Мугурусой, но та снялась с турнира и соперницей белоруски стала Анна Блинкова (101). Виктория оказалась гораздо сильнее 19-летней россиянки, отдав ей лишь 1 гейм — 6:1, 6:0. Встреча продолжалась всего 59 минут. Теперь в матче за выход в полуфинал Виктория Азаренко встретится с американкой Даниэль Роуз Коллинс (42), которая накануне выбила из соревнований белоруску Веру Лапко (69) — 6:1, 3:6, 6:1. В стартовом раунде Виктория Азаренко обыграла украинку Катерину Бондаренко (79), а Вера Лапко переиграла китаянку Чжан Шуай (32).