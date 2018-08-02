Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе

Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи
Мольде
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Дандолк
Футбол. Еврокубки
18:30
Тренчин
Гурник З
Футбол. Еврокубки
19:00
Валлетта
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
19:00
Тракай
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Мн
ДАК
Футбол. Еврокубки
19:00
Славия Сф
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
19:30
Хеккен
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
19:30
Лиллестрем
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
20:00
Линколн
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
20:00
Адмира Ваккер
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
20:00
Прогрес
Гонвед
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Железничар
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
Юргорден
Футбол. Еврокубки
20:15
Атромитос А
Динамо Брс
Футбол. Еврокубки
20:30
Слован Бр
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:00
Витесс
Вииторул
Футбол. Еврокубки
21:00
Астерас
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Аталанта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:30
Домжале
Уфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Дрита
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:45
Ла Фиорита
Спартак Ю
Футбол. Еврокубки
21:45
АЗ
Кайрат
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Абердин
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Осиек
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:45
Сарпсборг 08
Санкт-Галлен
Футбол. Еврокубки
21:45
Лех
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Раднички Н
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
22:00
Риу Аве
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Хапоэль Хайфа
Футбол. Еврокубки
1.08
Русенборг0
Селтик0
Футбол. Еврокубки
1.08
Штурм1
Аякс3
Футбол. Еврокубки
1.08
Видеотон1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
1.08
Базель0
ПАОК3
Футбол. Еврокубки
1.08
Судува0
Црвена Звезда2
Все события
Фоторепортажи
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
10:18 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (108-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал турнира категории «Премьер» в американском Сан-Хосе с призовым фондом 733 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В поединке второго раунда Азаренко должна была встретиться с седьмой ракеткой планеты испанкой Гарбинье Мугурусой, но та снялась с турнира и соперницей белоруски стала Анна Блинкова (101). Виктория оказалась гораздо сильнее 19-летней россиянки, отдав ей лишь 1 гейм — 6:1, 6:0. Встреча продолжалась всего 59 минут. Теперь в матче за выход в полуфинал Виктория Азаренко встретится с американкой Даниэль Роуз Коллинс (42), которая накануне выбила из соревнований белоруску Веру Лапко (69) — 6:1, 3:6, 6:1. В стартовом раунде Виктория Азаренко обыграла украинку Катерину Бондаренко (79), а Вера Лапко переиграла китаянку Чжан Шуай (32).

В парном разряде белоруска Арина Соболенко и американская теннисистка София Кенин победили в 1/8 финала американо-парагвайский тандем Ирина Фалькони / Вероника Сепеде — 6:4, 6:1.

В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Гороскоп на август 2018 года
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова
Чех взял два пенальти от «Челси», Эмери выиграл первое дерби
Почему боксер Усик отказался от звания героя Украины
Шипулин завершит карьеру. Если ему не дадут денег
Форвард сборной Уругвая подписал контракт с ЦСКА
«Рома» готова предложить за футболиста «Спартака» меньше 25 млн
Российские биатлонистки будут выступать за Украину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка