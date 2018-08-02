Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал вторую победу на турнире в Мексике

В напряженном двухчасовом поединке второго раунда Герасимов, который находится на 301-м месте мирового рейтинга, обыграл сегодня 28-ю ракетку планеты американца Сэма Куэрри — 7:5, 5:7, 7:6 (8:6). Следующим соперником Егора будет 4-й номер мирового рейтинга аргентинец Хуан Мартин дель Потро, посеянный в Лос-Кабосе под первым номером. В стартовом матче Егор Герасимов был сильнее австралийского теннисиста Бернарда Томича (153-й номер рейтинга АТР) — 6:4, 6:3.