Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал вторую победу на турнире в Мексике

Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи
Мольде
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Дандолк
Футбол. Еврокубки
18:30
Тренчин
Гурник З
Футбол. Еврокубки
19:00
Валлетта
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
19:00
Тракай
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Мн
ДАК
Футбол. Еврокубки
19:00
Славия Сф
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
19:30
Хеккен
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
19:30
Лиллестрем
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
20:00
Линколн
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
20:00
Адмира Ваккер
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
20:00
Прогрес
Гонвед
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Железничар
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
Юргорден
Футбол. Еврокубки
20:15
Атромитос А
Динамо Брс
Футбол. Еврокубки
20:30
Слован Бр
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:00
Витесс
Вииторул
Футбол. Еврокубки
21:00
Астерас
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Аталанта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:30
Домжале
Уфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Дрита
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:45
Ла Фиорита
Спартак Ю
Футбол. Еврокубки
21:45
АЗ
Кайрат
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Абердин
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Осиек
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:45
Сарпсборг 08
Санкт-Галлен
Футбол. Еврокубки
21:45
Лех
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Раднички Н
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
22:00
Риу Аве
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Хапоэль Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
ФК Санта-Колома
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
15Черенков. Навсегда
10:53 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал вторую победу на турнире в Мексике

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал вторую победу на турнире в мексиканском Лос-Кабосе (призовой фонд — $715 тыс.) и вышел в четвертьфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В напряженном двухчасовом поединке второго раунда Герасимов, который находится на 301-м месте мирового рейтинга, обыграл сегодня 28-ю ракетку планеты американца Сэма Куэрри — 7:5, 5:7, 7:6 (8:6). Следующим соперником Егора будет 4-й номер мирового рейтинга аргентинец Хуан Мартин дель Потро, посеянный в Лос-Кабосе под первым номером. В стартовом матче Егор Герасимов был сильнее австралийского теннисиста Бернарда Томича (153-й номер рейтинга АТР) — 6:4, 6:3.

На турнире в австрийском Китцбюэле (призовой фонд — 501 тыс. евро) белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в четвертьфинале парного разряда сегодня вечером сыграют с аргентинско-итальянским дуэтом Федерико Дельбонис / Даниэле Браччали.

В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Гороскоп на август 2018 года
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова
Чех взял два пенальти от «Челси», Эмери выиграл первое дерби
Усик объяснил, почему ему не нужно звание Героя Украины
История российского юниора, который уже играет в «ПСЖ»
Форвард сборной Уругвая подписал контракт с ЦСКА
Болельщики «Анжи» создали петицию на имя Путина
Глупость или расчет? Биатлонистки РФ будут выступать за Украину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка