Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал вторую победу на турнире в Мексике
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал вторую победу на турнире в мексиканском
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал вторую победу на турнире в мексиканском
В напряженном двухчасовом поединке второго раунда Герасимов, который находится на 301-м месте мирового рейтинга, обыграл сегодня 28-ю ракетку планеты американца Сэма Куэрри — 7:5, 5:7, 7:6 (8:6). Следующим соперником Егора будет 4-й номер мирового рейтинга аргентинец Хуан Мартин дель Потро, посеянный в
На турнире в австрийском Китцбюэле (призовой фонд — 501 тыс. евро) белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в четвертьфинале парного разряда сегодня вечером сыграют с