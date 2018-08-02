Французский теннисист сломал три ракетки и бросил играть при счете 2:5

Играя в первом круге против киприота Маркоса Багдатиса, Пэр не попал по «свечке» и тут же начал ломать ракетку. Счет в этот момент стал 5:2 в пользу Багдатиса в решающем 3-м сете.



Французский теннисист дошел до своего кресла и там ногой сломал еще одну ракетку. На подаче Багдатиса Пэр бросил играть: счет быстро стал 40:0, следующий мяч француз даже не стал отбивать. Вместо этого он сломал третью ракетку.



За свое поведение Пэр был оштрафован на 16500 долларов.