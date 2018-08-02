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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Петкович станцевала после победы фирменный танец

Немецкая теннисистка Андреа Петкович отметила победу над американкой Джейми Леб в первом круге турнира Washington Open танцем Petko Dance.

Немка после поединка рассказала, как этот танец появился в ее репертуаре.

«Как-то я проиграла 5 матчей подряд в первом раунде, и мой тренер заключил со мной пари.

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Я люблю повеселиться вне корта, но когда играю, то отношусь к этому очень серьезно, у меня такой, немецкий подход к игре. И тренер добавил мою любовь веселиться к игре на корте. Я давно не танцевала после матчей, но тут вижу, что болельщики ждут этого от меня", — рассказала Петкович.

Во втором круге турнира WTA в Вашингтоне Петкович обыграла Слоун Стивенс и вышла в ¼ финала. Эту победу немка так же отметила танцем.

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