Петкович станцевала после победы фирменный танец

Немка после поединка рассказала, как этот танец появился в ее репертуаре. «Как-то я проиграла 5 матчей подряд в первом раунде, и мой тренер заключил со мной пари.

Я люблю повеселиться вне корта, но когда играю, то отношусь к этому очень серьезно, у меня такой, немецкий подход к игре. И тренер добавил мою любовь веселиться к игре на корте. Я давно не танцевала после матчей, но тут вижу, что болельщики ждут этого от меня", — рассказала Петкович.



Во втором круге турнира WTA в Вашингтоне Петкович обыграла Слоун Стивенс и вышла в ¼ финала. Эту победу немка так же отметила танцем.