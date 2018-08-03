В. Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Американская теннисистка Винус Уильямс (3) вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в
Американская теннисистка Винус Уильямс (3) вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в
14-я ракетка мира в трёх сетах обыграла британку Хитер Уотсон со счётом 6:4, 4:6, 6:0.
Матч длился 1 час 51 минуту. Уильямс выполнила 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6
В четвертьфинале соревнований в США Уильямс встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари, которая обыграла венгерку Тимю Бабош, посеянную под восьмым номером, со счётом 6:0, 6:1. Турнир в