В. Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

14-я ракетка мира в трёх сетах обыграла британку Хитер Уотсон со счётом 6:4, 4:6, 6:0.

Матч длился 1 час 51 минуту. Уильямс выполнила 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 26-летней британской теннисистки 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.