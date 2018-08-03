Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Вашингтоне

Первая ракетка Казахстана в двух сетах была сильнее американки Дженнифер Брэди, одержав победу со счетом 7:5, 6:2.

За выход в полуфинал Путинцева сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая в 1/8-й выбила из борьбы представительницу Румынии Ану Богдан со счетом 6:2, 6:1.