Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в ¼ финала турнира в Мексике

В поединке за выход в полуфинал Егор не смог оказать серьезного сопротивления 4-й ракетке планеты аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, уступив в двух сетах — 1:6, 1:6.

До этого Егор Герасимов победил австралийского теннисиста Бернарда Томича (153) и американца Сэма Куэрри (28).

В четвертьфинале парного разряда турнира в австрийском Китцбюэле белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сегодня доиграют встречу с аргентинско-итальянским дуэтом Федерико Дельбонис / Даниэле Браччали. Накануне первый сет Мирный и Освальд проиграли 5:7, а во втором при счете 4:1 в их пользу матч был прерван.