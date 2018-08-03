Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в ¼ финала турнира в Мексике
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (301-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире в мексиканском
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (301-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире в мексиканском
В поединке за выход в полуфинал Егор не смог оказать серьезного сопротивления 4-й ракетке планеты аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, уступив в двух сетах — 1:6, 1:6.
До этого Егор Герасимов победил австралийского теннисиста Бернарда Томича (153) и американца Сэма Куэрри (28).
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