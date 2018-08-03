Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Светлана Кузнецова оформила выход в четвертьфинал на турнире в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова оформила выход в четвертьфинал на турнире в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Кузнецова в матче второго круга победила румынку Ану Богдан со счетом 6:2, 6:1. Поединок продолжался 1 час 9 минут.
Соперницей россиянки в четвертьфинале турнира будет представительница Казахстана Юлия Путинцева, получившая от организаторов восьмой номер посева.