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10:04 (мск), источник: Р-Спорт

Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова оформила выход в четвертьфинал на турнире в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Кузнецова в матче второго круга победила румынку Ану Богдан со счетом 6:2, 6:1. Поединок продолжался 1 час 9 минут.

Соперницей россиянки в четвертьфинале турнира будет представительница Казахстана Юлия Путинцева, получившая от организаторов восьмой номер посева.

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