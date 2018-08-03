Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова оформила выход в четвертьфинал на турнире в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.