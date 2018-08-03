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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Энди Маррей заплакал после победы в 1/8 финала на Citi Open

Британский теннисист Энди Маррей эмоционально воспринял победу в 1/8 финала на турнире ATP Citi Open в Вашингтоне.

Источник: Reuters

Маррей в тяжелом трехсетовом поединке одолел румына Мариуса Копила — 6:7, 6:3, 7:6. По местному времени игра завершилась в три часа ночи. После победы Маррей закрыл лицо полотенцем и заплакал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это третий турнир Маррея в этом году. До стадии четвертьфинала британец, являющийся сейчас 832-й ракеткой мира, дошел впервые с Уимблдона-2017.

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