Энди Маррей заплакал после победы в 1/8 финала на Citi Open

Маррей в тяжелом трехсетовом поединке одолел румына Мариуса Копила — 6:7, 6:3, 7:6. По местному времени игра завершилась в три часа ночи. После победы Маррей закрыл лицо полотенцем и заплакал.

Это третий турнир Маррея в этом году. До стадии четвертьфинала британец, являющийся сейчас 832-й ракеткой мира, дошел впервые с Уимблдона-2017.