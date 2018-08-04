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09:56 (мск), источник: ТАСС

Федерация тенниса Австралии выступила против реформы Кубка Дэвиса

ТАСС, 4 августа. Федерация тенниса Австралии будет голосовать против предлагаемых поправок в регламент проведения Кубка Дэвиса, поскольку процесс реформы был далеко не прозрачным. Об этом говорится в письме федерации, оказавшемся в распоряжении агентства Reuters.

В феврале Международная федерация тенниса (ITF) инициировала реформу Кубка Дэвиса. При поддержке компании Kosmos, президентом которой является футболист «Барселоны» Жерар Пике и которая готова вложить в турнир $3 млрд в течение 25 лет, ITF планирует проводить финальную часть турнира с участием 18 команд в новом формате — в течение семи дней в одном месте.

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Предполагалось, что Кубок Дэвиса с призовым фондом $20 млн со следующего года будет проходить в ноябре. Летом Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о проведении с 2020 года в Австралии нового турнира — ATP World Team Cup (Командный кубок мира), который будет проводиться при содействии Федерации тенниса Австралии.

«Мы говорили с президентом ITF [Дэвидом Хаггерти] на протяжении нескольких месяцев, требуя ясности по предложению Kosmos, но этот вопрос не имел продвижения, — говорится в письме. — Нам заявляют очень большие суммы, но этого недостаточно, чтобы дать нам уверенность в том, что будут компенсированы все затраты на участие в турнире. В отсутствии такой важной информации у нас не остается другого выбора, кроме как голосовать против предложенных поправок».

Tennis Europe — руководящий региональный орган, представляющий интересы 50 ассоциаций, также выступил против реформы. «Меня особенно беспокоит тот факт, что мы не имеем никакой информации от ITF относительно банковских гарантий озвученной суммы — $120 млн в год и $3 млрд за 25 лет, — говорится в письме главы Tennis Europe Владимира Дмитриева. — Я еще не видел окончательного объяснения того, какая у турнира будет бизнес-модель или структура управления».

Обсуждение реформы Кубка Дэвиса должно пройти на генеральной ассамблее ITF в Орландо 13—16 августа.

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