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11:25 (мск), источник: GoTennis.ru

Энди Маррей снялся с соревнований Citi Open

Британский теннисист Энди Маррей отказался от продолжения борьбы на турнире в Вашингтоне, сославшись на сильную усталость после матча 1/8 финала.

Источник: Reuters

Таким образом, соперник Маррея по четвертьфиналу соревнований, австралиец Алекс Де Минаур, прошёл в полуфинал, где сразится с победителем игры россиянина Андрея Рублёва и американца Дениса Кудлы.

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