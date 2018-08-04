Энди Маррей снялся с соревнований Citi Open
Британский теннисист Энди Маррей отказался от продолжения борьбы на турнире в Вашингтоне, сославшись на сильную усталость после матча 1/8 финала.
Британский теннисист Энди Маррей отказался от продолжения борьбы на турнире в Вашингтоне, сославшись на сильную усталость после матча 1/8 финала.
Таким образом, соперник Маррея по четвертьфиналу соревнований, австралиец Алекс Де Минаур, прошёл в полуфинал, где сразится с победителем игры россиянина Андрея Рублёва и американца Дениса Кудлы.