Вашингтон. Александр Зверев взял верх над Кеи Нишикори

Матч продолжался 1 час 45 минут. Третья ракетка мира, 21-летний Зверев, записал в свой актив четыре брейка и восемь эйсов, один раз ошибившись при подаче. 28-летний Кеи, занимающий 20-е место в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, совершил два эйса и одну двойную ошибку. Немец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.