Вашингтон. Александр Зверев взял верх над Кеи Нишикори
Немецкий теннисист Александр Зверев преодолел барьер ¼ финала турнира в Вашингтоне, переиграв в трёх сетах японца Кеи Нишикори, — 3/6, 6/1, 6/4.
Немецкий теннисист Александр Зверев преодолел барьер ¼ финала турнира в Вашингтоне, переиграв в трёх сетах японца Кеи Нишикори, — 3/6, 6/1, 6/4.
Матч продолжался 1 час 45 минут. Третья ракетка мира, 21-летний Зверев, записал в свой актив четыре брейка и восемь эйсов, один раз ошибившись при подаче. 28-летний Кеи, занимающий 20-е место в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, совершил два эйса и одну двойную ошибку. Немец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.
В полуфинале соревнований Citi Open Зверев сразится с греком Стефаносом Циципасом.